Его стоимость оплатит сама компания и Фонд помощи беженцам.

Онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья Airbnb предоставит временное жилье 20 000 афганских беженцев.

Об этом сообщается на сайте компании.

"На прошлой неделе стало совершенно очевидно, что перемещение и расселение афганских беженцев здесь, в Соединенных Штатах и ​​в других местах, представляет собой серьезный гуманитарный кризис. Перед лицом этой необходимости наше сообщество готово снова активизировать свои действия", - говорится в сообщении.

Airbnb предоставит временное жилье 20 000 афганских беженцев по всему миру. Его стоимость оплатит компания и Фонд помощи беженцам.

Читайте такжеТалибы запретят эвакуацию из Кабула после 31 августаОни призывают коллег из мирового бизнес-сообщества объединить усилия для оказания "немедленной поддержки" афганским беженцам.

Ситуация в Афганистане

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана они наступили на Кабул.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно. Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

По данным МИД Украины, в Афганистане еще остается около 50 украинских граждан.

Автор: Людмила Жерновская