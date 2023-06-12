Учения состоятся на четырех объектах в Германии, а также на одном объекте в Нидерландах и одном – в Чехии.

В Германии стартовали крупнейшие в истории НАТО учения по развертыванию воздушных сил. Они продлятся до 23 июня.

Как пишет Bloomberg, в операции, получившей название Air Defender 23, участвуют более 20 стран-партнеров и около 250 самолетов, в том числе американские F-35, самолеты-разведчики ДРЛО, дозаправщики и даже транспортные авианосцы из Японии.

Учения состоятся на четырех объектах в Германии, а также на одном объекте в Нидерландах и одном – в Чехии. Их цель – проверить способность ВВС альянса реагировать на кризис в Европе на фоне обострения напряженности в отношениях с Россией.

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Районы проведения учений будут использоваться до четырех часов в день. Они будут временно закрыты для гражданского воздушного движения на время проведения учений. В связи с этим маршруты коммерческих рейсов, проложенные через воздушное пространство Германии, будут изменены, на рейсах возможны задержки.

Учения НАТО на фоне полномасштабной войны в Украине

На фоне полномасштабного войны, развязанной Россией против Украины, НАТО проводит все более грандиозные учения в различных сферах.

В марте прошли крупнейшие военные учения учения на территории европейской Арктики. В рамках учений.20 тысяч военнослужащих НАТО, а также Финляндии и Швеции, тренировались оборонять Норвегию.

Также ранее в этом году 9 стран НАТО в Средиземном море проводили тренировки по противолодочной борьбе. Авианосцы из Соединенных Штатов, Италии и Испании тренировались вместе в серии военно-морских учений.

В апреле Альянс провел крупнейшие в мире учения по кибербезопасности. Позже в этом месяце масштабные учения пройдут на территории Сербии.

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