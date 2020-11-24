Сейчас власти занимаются вопросом экстрадиции матери ребенка.

Власти Катара установила личности родителей новорожденного ребенка, которого 26 октября нашли в мусорном контейнере уборной международного аэропорта Дохи.

Читайте такжеВ туалете аэропорта нашли новорожденного: пассажирок сняли с рейса и заставили раздеться (видео)В прокуратуре отметили только, что мать ребенка из "азиатской страны". Она оставила младенца в туалете аэропорта и сбежала за пределы страны. Женщине предъявили обвинение в покушении на убийство, ей грозит до 15 лет тюрьмы, передает ТСН со ссылкой на BBC и CNN.

Расследование показало, что женщина находилась в отношениях с неназванным мужчиной, "который также родом из азиатской страны". В заявлении добавляется, что "в результате этих отношений родился ребенок".

В Катаре секс вне брака является уголовным преступлением. В стране уже бывали случаи, когда женщины бросали детей на произвол судьбы, чтобы избежать заключения. Отец ребенка сказал катарской прокуратуре, что женщина прислала ему фотографию ребенка и сообщение сразу после рождения, в котором она сказала, что "бросила ребенка и убежала в свою страну".

Прокуратура также предъявила обвинения чиновникам аэропорта, которые провели принудительное гинекологическое обследование пассажирок во время поисков матери ребенка. Руководство аэропорта оправдывалось, мол, вблизи уборной были только пассажиры, ожидавшие вылета в Сидней. Именно поэтому подозрение пало именно на них.

Тогда охранники приказали всем женщинам, а их было 13, пройти гинекологический осмотр. Среди них были гражданки Австралии, Великобритании и Новой Зеландии. Их подвезли к машинам "скорой", где попросили снять нижнее белье для осмотра.

Медосмотр вызвал возмущение в Австралии, где такие действия приравняли к сексуальному насилию. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон осудил этот инцидент и назвал его "ужасным" и "неприемлемым".

В то же время его катарский коллега шейх Халид бен Халифа Аль Тани заявил, что стандартные процедуры были нарушены, и выразил "искренние извинения за то, что пришлось пережить пассажиркам".

Расследование инцидента в Катаре показал, что "некоторые сотрудники" международного аэропорта Хамад "действовали в одностороннем порядке", вызывая женский медицинский персонал для обследования пассажирок. Прокуратура сообщила об открытии уголовных производств против нескольких сотрудников отдела безопасности аэропорта.

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Автор: УНИАН