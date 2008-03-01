Власти Абхазии объявили частичную мобилизацию

В Абхазии в пятницу объявлена частичная мобилизация, говорится в заявлении президента непризнанной республики Сергея БАГАПША.

"Из-за обострения ситуации на грузино-абхазской границе с целью недопущения провокаций со стороны Грузии в республике объявлена частичная мобилизация", - заявил С.БАГАПШ. "Грузия стягивает к границе с Абхазией дополнительные вооруженные силы", - добавил он.

"Я думаю, что президенту Грузии СААКАШВИЛИ новый виток обострения ситуации необходим для пиаровских целей накануне парламентских выборов в Грузии", - сказал С.БАГАПШ, добавив, что в Гальском районе республики сохраняется напряженная ситуация.

Как отмечает Лента.ру ранее сегодня, 29 февраля, власти Абхазии объявили о начале в республике масштабных военных учений. Маневры планировалось проводить с 1 по 5 марта, однако их было решено начать на сутки раньше. Заместитель главы Минобороны Абхазии Анатолий ЗАЙЦЕВ, объявляя о начале маневров, заявил, что учения перенесены "в связи со сложившейся обстановкой".

В последние несколько дней взаимоотношения грузинских и абхазских властей обострились в связи с задержанием сотрудников грузинского телеканала "Мзе". Абхазские полицейские задержали их на мосту через реку Ингури и обвинили в незаконном переходе границы. Президент Грузии потребовал отпустить журналистов, пригрозив, что в противном случае их освобождением займутся силовые структуры республики.

В пятницу днем в Гальском районе Абхазии на фугасе подорвался автомобиль с сотрудниками МВД непризнанной республики. Власти Абхазии заявили, что после взрыва автомобиль был обстрелян некими грузинскими диверсантами. В результате инцидента получили ранения три сотрудника абхазского МВД.