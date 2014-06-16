Сорос заявил Порошенко, что готов помочь Украине
23:23, 16 июня 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с основателем фонда "Открытое общество" Джорджем Соросом.
REUTERS
Финансист и филантроп Сорос сообщил о создании стратегической группы советников для помощи Кабмину в реформировании Украины, сообщает пресс-служба Президента Украины.
"Мы создали стратегическую консультативную группу для оперативного реагирования на возникающие вызовы", - сообщил Сорос.
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Порошенко подчеркнул необходимость координации усилий в проведении реформ в Украине и заявил о решительной поддержке инициативы Сороса о введении бесплатного страхования политических рисков для тех, кто инвестирует в украинскую экономику или сотрудничает с Украиной.
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