Сорос заявил Порошенко, что готов помочь Украине

Финансист и филантроп Сорос сообщил о создании стратегической группы советников для помощи Кабмину в реформировании Украины, сообщает пресс-служба Президента Украины.

"Мы создали стратегическую консультативную группу для оперативного реагирования на возникающие вызовы", - сообщил Сорос.

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Порошенко подчеркнул необходимость координации усилий в проведении реформ в Украине и заявил о решительной поддержке инициативы Сороса о введении бесплатного страхования политических рисков для тех, кто инвестирует в украинскую экономику или сотрудничает с Украиной.