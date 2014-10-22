Сын главы Total планирует забрать тело отца из Москвы

Сын Кристофа де Маржери, погибшего в авиакатастрофе в аэропорте "Внуково", планирует в среду прибыть Москву, чтобы забрать тело отца, сообщил Бернар Сорр, мэр нормандского городка Сен-Пэр-сюр-Мер, где будет похоронен бывший глава концерна Total. Об этом сообщают РИА Новости.

"Я видел Фабриса де Маржери, сына Кристофа де Маржери, вчера вечером. Он мне сказал, что выезжает сегодня (в среду), чтобы забрать тело отца в Москве", — приводит слова мэра агентство Франс Пресс. Он добавил, что в Россию в среду могут прибыть и другие члены семьи де Маржери.

Дата похорон еще не определена. Градоначальник сообщил, что церковный обряд прощания с де Маржери состоится в Париже, а его похороны — без какой-либо публичности — на кладбище города Сен-Пэр-сюр-Мер — курорта, где семья де Маржери владеет домом.

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Самолет, на борту которого находился президент французской нефтяной компании Total, разбился в ночь на вторник. В результате аварии погибли четверо человек, среди них - глава Total. По данным следствия, водитель мог быть пьян, однако его адвокат и он сам отрицают это.