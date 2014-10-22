Евродепутат: если РФ приостановит поставки газа - ЕС ужесточит санкции

Об этом в интервью Deutsche Welle заявила евродепутат от Латвии, член делегации Европарламента по сотрудничеству с Украиной Сандра Калниете.

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"Мы будем готовы сделать это (усилить санкции), если Россия приостановит поставки газа. А также, если боевики на востоке Украины, контролируемые Россией, пересекут условную демаркационную линию, которая была установлена в результате договоренностей о прекращении огня. Это будет рассматриваться как новый виток войны. Конечно, не всеми членами ЕС, потому что есть такие страны, которые из-за своих внутренних проблем и двусторонних отношений с Россией используют другую терминологию, хотя и знают наверняка, что это война. Но, поверьте, Германия, страны Балтии, Польша окажут ощутимое давление на Россию и выступят за пересмотр и ужесточение санкций", - сказала Сандра Калниете.

Кроме этого, отвечая на вопрос о легитимности украинских парламентских выборов, в которых не симогут принять участие жители оккупированного Крыма, а также Донецкой и Луганской областей, Сандра Калниете ответила, что выборы легитимны. "Тот факт, что часть территории страны оккупирована и оккупанты не позволяют населению провести выборы, оправдывает причину, по которой остальные Украины стремится двигаться вперед", - отметила евродепутат.