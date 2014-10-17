ЕС хочет от новой Рады «сильных и решительных» реформ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала депутат Европейского парламента от Латвии, вице-председатель Европейской народной партии Сандра Калниете сегодня на брифинге в Киеве.

Депутат отметила, что в Европарламенте от новоизбранной Верховной Рады такие же ожидания, как и у украинских граждан.

В частности, она подчеркнула, что в ЕС ожидают формирования сильного и решительного правительства относительно проведения реформ, парламента, который будет не просто принимать законы, но и эффективно внедрять их.

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"И наиболее срочно необходимо проводить имплементацию пакета законов, которые недавно были приняты в отношении антикоррупционных мер, закона о люстрации, реформы Генеральной прокуратуры, а также существует много других направлений, по которым должны быть разработаны, приняты и внедрены законы", - сказала Калниете.

При этом она пояснила, что украинское будущее во многом будет зависеть от способности политических партий, которые будут избраны в парламент, поддерживать совместными усилиями проевропейскую ориентацию.