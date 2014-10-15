Путину посоветовали искать нацистов не в Латвии, а в зеркале

Об этом сообщает DELFI.lv.

В России пугающими темпами нарастают такие явления как разнообразный экстремизм, нетерпимость и агрессивный национализм, на что неоднократно указывали авторитетные международные организации.

Поэтому "России следует посмотреться в зеркало", заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Латвии Карлис Эйхенбаумс, комментируя опубликованные в прессе высказывания президента России Владимира Путина, отметившего, что "проявления неонацизма стали уже обыденной вещью в Латвии".

Читайте такжеПутин процитировал Геббельса и сказал, что методы нацистов работают и спустя 70 летЭйхенбаумс подчеркнул, что утверждения об обыденности проявлений нацизма в Латвии и странах Балтии - это риторика, которая не имеет никакой связи с реальностью.

"Эту риторику уже годами озвучивают российские должностные лица. Это элемент информационной войны, которую Россия ведет со странами Балтии и другими демократическими государствами. Такие заявления уже не удивляют информированных людей, которые придерживаются объективных позиций", - утверждает представитель МИД Латвии.

Напомним, Путин накануне досрочного празднования годовщины освобождения Белграда в Сербии также раскритиковал за "вирус нацизма" и Украину.