В сети появилось видео реконструкции авиакатастрофы во Внуково, в результате которой погиб глава нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери.

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Видео появилось на канале YouTube пользователя 1stVideoChannel. С помощью компьютерной графики показаны моменты взлета и взрыва самолета Falcon-50.

Самолет, на борту которого находился президент французской нефтяной компании Total, разбился в ночь на вторник. В результате аварии погибли четверо человек, среди них - глава Total. По данным следствия, водитель мог быть пьян, однако его адвокат и он сам отрицают это.