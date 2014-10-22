В Швеции прогнозируют, что поиски иностранного подводного судна могут затянуться

08:11, 22 октября 2014
Мир
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Шведские военные продолжают работать с данными, полученными в результате обнаружения в Балтийском море активности "неизвестного иностранного подводного судна". 

REUTERS

Об этом заявил командующий военно-морскими силами Швеции, передает Reuters.

Поиски подводной лодки начались пятницу. Судно пока не опознано, но, как напоминает издание, на протяжении 1980-х годов Швеция неоднократно обнаруживала в своих водах подводные лодки СССР.

Читайте такжеШвеция готова применить оружие в случае обнаружения неизвестной подлодки "По состоянию на сегодня, я могу заявить, что нами получены новые данные по результатам наблюдения", – рассказал адмирал Андерс Гренстад, добавив, что работа будет продолжена.

Между тем, адмирал не уточнил, какие именно данные были получены шведской стороной, отметив только, что в данный момент ведется их оценка. 

В то же время, Гренстад подчеркнул, что операция носит разведывательный, а не военный характер, поэтому может занять долгое время. 

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