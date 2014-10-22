В Швеции прогнозируют, что поиски иностранного подводного судна могут затянуться

Об этом заявил командующий военно-морскими силами Швеции, передает Reuters.

Поиски подводной лодки начались пятницу. Судно пока не опознано, но, как напоминает издание, на протяжении 1980-х годов Швеция неоднократно обнаруживала в своих водах подводные лодки СССР.

Читайте такжеШвеция готова применить оружие в случае обнаружения неизвестной подлодки "По состоянию на сегодня, я могу заявить, что нами получены новые данные по результатам наблюдения", – рассказал адмирал Андерс Гренстад, добавив, что работа будет продолжена.

Между тем, адмирал не уточнил, какие именно данные были получены шведской стороной, отметив только, что в данный момент ведется их оценка.

В то же время, Гренстад подчеркнул, что операция носит разведывательный, а не военный характер, поэтому может занять долгое время.