Сверхмалая подводная лодка могла перевозить диверсантов - шведский эксперт

Как сообщает Postimees, на борту субмарины может находиться спецподразделение.

"Спецподразделения могут прятаться на островах. Если им придется покинуть лодку, они поместят туда заряд, который может взорваться лишь через сутки", - заявил изданию эксперт по обороне Йоаким фон Браун.

Он добавил, что на борту подводной лодки типа "Тритон" может находиться до десяти человек.

"Солдат может забрать моторная лодка, или же они свяжутся с гражданами Швеции, которые являются тайными агентами", - считает Браун.

По сообщению газеты Aftonbladet, шведские войска уже начали поиски вероятных нарушителей границы.

Читайте такжеШвеция подтвердила иностранную военную подводную деятельность в районе Стокгольмского архипелага

Напомним, вооруженные силы Швеции с пятницы осуществляют широкомасштабную "разведывательную" операцию в собственных территориальных водах - в архипелаге Стокгольма. Ранее ведущая шведская газета Svenska Dagbladet сообщила о возможном обнаружении в территориальных водах страны подводной лодки. По данным издания, был перехвачен радиосигнал, который российские военные используют в экстренных ситуациях. Также газета отмечала, что перехваченный разговор велся на русском языке.

Тем временем, российское оборонное ведомство отрицает любые проблемы с надводными или подводными кораблями России.

"Никаких нештатных и тем более аварийных ситуаций с российскими военными кораблями не было и нет", - сообщил официальный представитель министерства обороны РФ.