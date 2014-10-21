Швеция для поисков неизвестной подлодки закрыла воздушное пространство над 30 тысячами островов

Авиакомпаниям сегодня запрещено осуществлять полеты над почти 30 тысячами шведских островов. А гражданским лодкам приказано держаться на расстоянии 10 километров от военных кораблей. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на Financial Times.

Тем временем, сотни военных вертолетов, кораблей и самолетов разыскивают неизвестную субмарину. В Швеции эти поиски сравнивают с инцидентом, который произошел во времена Холодной войны, когда в Балтийском море также шведские военные охотились на подводную лодку СССР.

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"Поскольку операция продолжается, вооруженным силам Швеции запрещено раскрывать любые детали поисков. Но командующие имеют разрешение действовать и следуют инструкциям", - сообщили в министерстве обороны Швеции.

Ранее эксперты по обороне заявили, что сигналы, зафиксированные шведскими военными в акватории Стокгольмского архипелага, могла посылать российская сверхмалая подводная лодка. На борту субмарины может находиться спецподразделение.