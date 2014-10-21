Следователи изымают документы на разбившийся во Внуково самолет

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Владимира Маркина.

«В настоящее время следственно-оперативной группой производится осмотр места происшествия с участием представителей МАК, изымаются технические документы на воздушное судно и пробы топлива из заправщика», — подчеркнул он. Также допрашиваются в качестве свидетелей сотрудники аэропорта Внуково.

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