В Гонконге в столкновениях между полицией и демонстрантами пострадали 20 человек

В столкновениях между протестующими и полицией в Гонконге в ночь на воскресенье, 19 октября, пострадали 20 человек, сообщает Дождь со ссылкой на Agence France-Press.

Сколько людей пострадало со стороны демонстрантов, а сколько — со стороны полиции, не уточняется. Также неизвестно, какие травмы они получили.

Некоторых пострадавших демонстрантов уносили на носилках, отмечает агентство.

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Десятки полицейских прорвались в толпу протестующих на площадке в районе Монгкок, пытаясь разогнать их с помощью резиновых палок. В полиции заявили, что правоохранители оказали «минимальное сопротивление», когда протестующие «неожиданно решили пересечь» ограничительные линии. Демонстранты сказали, что никак не провоцировали полицию.

Протесты в Гонконге продолжаются 19 день. Они начались с демонстрации студентов, требовавших демократических реформ. Протесты начали утихать с начала прошлой недели, когда наметились перспективы переговоров лидеров демонстрантов с властями. Однако с пятницы беспорядки вспыхнули с новой силой из-за срыва диалога.

Студенты и активисты движения Occupy Central требуют провести в 2017 году в Гонконге прямые свободные выборы местной администрации (которая, в свою очередь, выбирает главного министра). Пекин планирует допускать к выборам только одобренных специальной комиссией кандидатов.