Буш окрестил новоизбранного лидера Кубы тираном

Президент США Джордж БУШ назвал новоизбранного руководителя Кубы Рауля КАСТРО "тираном" и заявил, что не намерен вступать с ним в переговоры.

Как передает Lenta.ru, об этом он заявил на пресс-конференции 28 февраля.

По мнению президента США, подобные переговоры – поддержка политических репрессий. "Это разочаровало бы тех, кто верит, что Америка продолжит бороться за свободу политических заключенных", - заявил Дж.БУШ.

Ранее Дж.БУШ говорил, что добровольная передача власти на Кубе должна стать первым шагом к установлению демократического режима в республике.

Как сообщал УНИАН, Фидель КАСТРО, бессменный кубинский лидер на протяжении 49 лет, 19 февраля сложил с себя полномочия и заявил, что больше не будет занимать государственные посты. 24 февраля парламент Кубы избрал брата Фиделя Рауля КАСТРО председателем Государственного совета республики, что по Конституции страны приравнивается к посту главы государства.