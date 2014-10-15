Тропический шторм "Гонсало" перерос в ураган и обрушится на Бермуды

Об этом заявили во вторник официальные представители Национального центра по наблюдению за ураганами в Майами (штат Флорида), сообщает ИТАР-ТАСС.

Скорость ветра в эпицентре атмосферного явления достигает 185 км в час (51,4 метра в секунду). Гонсало, по сведениям специалистов центра, находится примерно в 1,2 тыс. км к югу от Бермудских островов и приближается к ним. Как ожидается, ураган достигнет архипелага примерно в течение суток и к этому времени еще более усилится.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. "Гонсало" стал седьмым тропическим штормом, зародившимся над Атлантическим океаном. Это несколько меньше средних показателей за сезон.

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Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 63 км в час. При скорости ветра 118 км в час и более шторм становится ураганом.

Также сообщалось, что субтропический шторм Фэй набирает обороты.