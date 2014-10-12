В США выявили второй случай заражения Эболой

Инфекция была обнаружена при обследовании медработника, контактировавшего с инфицированным Эболой пациентом, чей случай был первым в США, передает Reuters со ссылкой на источник в здравоохранительных учреждениях.

Как сообщается, медработник в пятницу вечером сообщил о плохом самочувствии, после чего был отправлен на обследование. Предварительные результаты теста подтвердили факт заражения.

"Мы знали, что была вероятность появления второго случая инфицирования, и мы были к нему готовы", – заявил доктор Дэвид Лэки.

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Согласно данным Всемирной организации здравоохранения 4033 человека в 7 странах мира уже скончались от лихорадки Эбола.