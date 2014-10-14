В Польше и Бельгии госпитализировали двух человек с подозрением на Эболу

В Бельгии и Польше в понедельник, 13 октября, госпитализировали двух больных с подозрением на лихорадку Эбола. Оба мужчины недавно вернулись из-за границы, где контактировали с жителями Западной Африки, передает Лента.ру.

В польском городе Лодзь госпитализирован 31-летний мужчина, который прибыл в страну из Германии. Там он работал с уроженцами Гвинеи, передает Gazeta Wyborcza. По информации издания, карету скорой помощи сопровождала полиция, медики были одеты в защитные костюмы. Поляк был помещен в изолятор, у него уже взяли кровь на анализ. Результаты исследования, которое проведут специалисты института гигиены в Варшаве, станут известны 14 октября.

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Второй пациент с подозрением на возможное заражение лихорадкой Эбола был доставлен в больницу Святого Петра в Брюсселе. По данным одного из информационных агенств, он изолирован в специализированную палату с отрицательным давлением. Как пояснили специалисты, мужчина вернулся в начале октября из пораженной вирусом Эбола зоны в Гвинее и симптомы его заболевания соответствуют признакам этой лихорадки. Результаты анализов будут известны только через двое суток.

Напомним, вспышка лихорадки была зафиксирована в феврале 2014 года в Гвинее, затем вирус распространился на Сьерра-Леоне, Либерию, Нигерию, Демократическую Республику Конго и Сенегал. Случаи заболевания также зафиксированы в США и Европе. По данным Всемирной организации здравоохранения, всего заболели по меньшей мере 8470 человек, 4076 погибли.