Путин провел очередное совещание об Украине с членами Совета Безопасности РФ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«Среди вопросов, которые обсуждались, - ИГИЛ (исламская террористическая организация "Исламское государство Ирака и Леванта" - УНИАН), Эбола, Украина и США. Кроме того, постоянные члены Совета Безопасности поздравили Владимира Путина с Днем рождения», - говорится в сообщении.

В совещании приняли участие председатель правительства Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин, руководитель Администрации президента Сергей Иванов, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Михаил Фрадков, заместитель Секретаря Совета Безопасности Рашид Нургалиев, постоянный член Совета Безопасности Борис Грызлов.

Читайте такжеЛукашенко не нравится, что украинский вопрос решается «то в Берлине, то в Милане»До этого последнее совещание Совбеза РФ проводилось 6 октября, в ходе которого обсуждалась «хрупкость» перемирия на Донбассе.

«Участники совещания обсудили ситуацию на юго-востоке Украины, отметив чрезвычайную хрупкость режима прекращения огня, особенно в районе Донецкого аэропорта», - отметили в пресс-службе Кремля.