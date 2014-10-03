США могут направить в Африку 4 тысячи военных для борьбы с Эболой - СМИ



Об этом сообщает РИА «Новости».

”Мы прогнозируем, что около 4 тысяч военнослужащих могут быть размещены в поддержку этой миссии”, - сообщил представитель военного ведомства.

Он подчеркнул, что это количество военнослужащих, которые ”потенциально” могут быть отправлены в Западную Африку. Кирби добавил, что солдаты не будут предоставлять медицинскую помощь больным лихорадкой Эбола.

Ранее Кирби заявил, что США отправят более тысячи военнослужащих в Либерию для помощи в борьбе со смертельным заболеванием.

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Вирус Эбола продолжает стремительно распространяться на территории Западной Африки. Почти 300 человек заразились вирусом Эбола за два дня, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно обнародованным в пятницу данным, количество погибших от лихорадки Эбола составило 3 431 человек, заражено 7 470 человек.

Ранее сообщалось о 3 338 погибших и 7 178 зараженных.

В настоящее время случаи заражения уже зарегистрированы в Либерии, Сьерра-Леоне, Гвинее, Нигерии, Демократической республике Конго и Сенегале. Смертность от лихорадки составляет 53%. Эффективной вакцины против вируса пока не существует. ВОЗ признала этичным использование экспериментальных лекарств для лечения болезни.

Ранее в Либерии лихорадкой Эбола заразились три американских врача. Также в США из Либерии доставили зараженного этой болезнью Томаса Эрика Дункана, однако, по данным NBC, он является гражданином Либерии. Сейчас он проходит лечение в госпитале Далласа.