В Пентагоне не знают, сколько времени займет борьба с ИГ в Ираке

"Я не знаю, сколько (времени потребуется)", - сказал в четверг на пресс-конференции глава Пентагона Чак Хейгел. Вопрос был задан на его совместной пресс- конференции с министром обороны Франции Жан-Ив Ле Дрианом.

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Хейгела спросили не только о нанесении авиаударов, но и о подготовке иракских войск американскими специалистами, передает ИТАР-ТАСС.

Министр напомнил, что сейчас США находятся "в процессе создания эффективной коалиции", которая и призвана победить ИГ в Ираке и Сирии. Он уточнил, что в нее уже хотят войти 40 стран. "Все они будут участвовать в определенной степени", - пояснил Хейгел. Однако, по его же словам, быстрой победоносной войны не будет. "Это не легко, это сложно", - признал он.