Автомобиль врезался в группу школьников: 5 погибших, 9 раненых

В г.Фьюмичино, в 30 км от Рима (Италия), в дорожно-транспортном происшествии погибли по меньшей мере 5 человек, 9 ранены. Инцидент произошел около 8:00 по местному времени. Автомобиль потерял управление и врезался в группу школьников, ожидавших автобус. Среди погибших - 4 школьницы и водитель автомобиля. Состояние раненых оценивается как тяжелое, передает Associated Press.

РБК