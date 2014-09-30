Die Zeit: Сумасшедшая неделя в России

В своей статье «Сумасшедшая неделя в России», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Zeit, Йоханнес Фосвинкель задокументировал тревожные тенденции.

Отношения между Москвой и Вашингтоном, возможно, нуждаются в «перезагрузке», объявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье. Может ли это быть деликатным сигналом к ослаблению напряженности в новой холодной войне?

Сближение между Западом и Востоком в любом случае требует терпения и времени. Поскольку конфликт в Украине не просто уничтожил взаимное доверие. Он также принципиально изменил Россию изнутри: в стране царят ура-национализм, милитаризация общества, угнетение оппозиции и нетерпимость, с которой мирится государство. Наш московский корреспондент задокументировал и упорядочил российскую неделю через призму СМИ в стране:

· Депутат Национального парламента Николай Валуев охарактеризовал марш за мир в Москве как «шабаш нечеловеческих существ» и как «чуму России» и пригрозил участникам словами: «Запомните их лица! Однажды это может оказаться полезным».

Валуев представляет преданную Путину квази-правительственную партию «Единая Россия» в парламенте. Реакция лидера партии, премьер-министра Дмитрия Медведева не была известна. Валуев, по-видимому, представлял официальную позицию партии.

· Парламент принял закон, который ограничивает иностранную долю в российских СМИ до 20 процентов.

Официально закон России должен служить «информационной безопасности». Критики опасаются, что это может привести к дальнейшему подавлению свободы прессы и к перераспределению долей в СМИ по демпинговым ценам. Особенно в издательствах представлены иностранные инвесторы, среди них Springer, Burda и Bauer. Им остается только, либо закрывать издательства, либо продавать свою долю – предположительно небольшому кругу предпринимателей, который был одобрен кремлевской администрацией.

· Министерство внутренних дел опровергло информацию о том, что двое подозреваемых в серийных убийствах автомобилистов на магистралях на юге Москвы были арестованы.

Для расследования серийных убийств, которые забрали уже 20 жизней, было назначено только территориальное подразделение прокуратуры без статуса «по особо важным делам». В политических расследованиях все по-другому: одного из соратников оппозиционного блогера Алексея Навального прокуратура обвиняет в краже картины. Ущерб от предполагаемой кражи низкий. Художник заявил, что хотел отозвать свою подпись из полицейского протокола, но полиция помешала ему это сделать. Предполагаемую кражу изучают шесть прокуроров особой группы по «социально значимым случаям коррупции, убийств, терроризма и насилия в отношении детей».

Боевики в Сирии – преступники, в Украине – нет

· Пяти представителям малых народов в России помешали выехать на конференцию ООН в Нью-Йорке для коренных народов.

В России насчитывают 40 коренных народов на Крайнем Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке. Многие из пострадавших представителей этих народов жаловались, что российские пограничники порезали их паспорта в московском аэропорту, а затем отказали в выезде из-за "недействительного" документа. Другие были задержаны посредством проколотых автомобильных шин или полицейских проверок, пока они не пропустили свой рейс.

· Правительство России объявило об увеличении финансирования для государственных СМИ.

Несмотря на экономический кризис, правительство обещает больше денег особенно средствам массовой информации, которые влияют на имидж России в мире. Иностранный телеканал Russia Today вместо $ 310 млн в будущем получит $ 400 млн. Телевизионные каналы в стране, которые сопровождают пропагандистскую политику Путина, также получат больше денег.

· Группа пьяных солдат специального подразделения смертельно ранила двух людей и повредила десять автомобилей, когда они бежали в бронированном армейском джипе от полиции.

Мужчины из подразделения военной разведки на юге России оставили свою базу, чтобы повеселиться в соседнем Ростове-на-Дону с проститутками в сауне. Позже они продолжили свою попойку на местном рынке. Во время своего почти пятикилометрового побега они переехали машину, в которой погибли двое 24-летних людей. Инцидент стал известен от очевидцев и из фотографий. Полиция пока не опубликовала никакого доклада.

· Президент Путин снова присвоил элитному подразделению российской милиции почетное звание «Дивизия Дзержинского».

Феликс Дзержинский, "Железный", в 1917 году основал тайную полицию ЧК, предшественницу КГБ. Он был фанатичным революционером и последователем репрессивного преследования всех врагов большевиков. ЧК позже была печально известна массовыми казнями и террором против собственного народа. Подразделение полиции уже носило имя Дзержинского с 1926 по 1994 год.

· Правительство готовит изменения кодекса административных правонарушений, который распространяется на средства массовой информации. "Злоупотребление свободой массовой информации" должно быть дополнено новым штрафом от 8000 до 20000 евро. Это коснется всех, кто публикует экстремистские материалы или оправдывает терроризм.

Власти оправдывают свою инициативу тем, что преследование юридических лиц, то есть средств массовой информации, ранее не было возможно. Критики опасаются, что речь идет о новом инструменте в действиях государства против свободы прессы, тем более что в России не закон, а органы уголовного преследования определяют, что является экстремистским.

· Группа во главе с депутатом городского совета в Санкт-Петербурге, Виталием Милоновым, пыталась помешать церемонии открытия квир-фестиваля организаций лесбиянок, геев, би-сексуалов и транс (ЛГБТ). Протестующие заблокировали вход в зал, бросили флаконы с газом, которые пахли как гнилая рыба и распыляли зеленую краску.

Милонов, поддерживаемый националистами и религиозными группами, ярый борец против гомосексуалистов. Большинство событий ежегодного квир-фестиваля в Санкт-Петербурге пришлось отменить, потому что владельцы залов внезапно расторгли договоренности или полиция очистила здание из-за угрозы взрыва.

· 22-летний чеченец был арестован после его возвращения из Сирии, где он воевал на стороне исламистов. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Россия опасается, что агрессивный ислам может проникнуть в страну вместе с возвращающимися боевиками. Россияне, воевавшие на востоке Украины против войск центрального правительства в Киеве, напротив, остаются безнаказанными, потому что они действовали согласно интересам России. В конце прошлого года Путин распорядился изменить соответствующую статью в российском уголовном праве. Она теперь определяет наемника, как человека, который «в чужой стране принимает участие в борьбе с вооруженными группами, которые там не признаются государственным законодательством легальными, и с целью, которая противоречит интересам Российской Федерации». Следовательно, российские бойцы в Сирии – наемники, в Восточной Украине – нет.

· Министерство юстиции отказало в регистрации "Партии прогресса" оппозиционного блогера Алексея Навального.

Это уже вторая партия Навального, которая в джунглях законодательных норм не может добиться официального признания. На этот раз он не предоставил необходимых доказательств о регистрации филиалов его партии в 43 регионах Российской Федерации в течение полугода. Во многих областях, однако, иски, связанные с отказом местных властей в регистрации все еще находятся на рассмотрении. Первой партии Навального "Народный альянс" было отказано, потому что якобы уже была партия с таким названием.

· В Москве добровольцы акции «Модный ответ – санкциям нет!» бесплатно обменивали футболки с английскими надписями на российские дизайнерские футболки.

Акция представляет себя как своего рода государственной флешмоб при поддержке руководства Москвы. Должны быть розданы более 30 тысяч футболок с надписями вроде "Тополь санкций не боится" или "Санкции? Не смешите мой Искандер". «Тополь» – это название российской межконтинентальной баллистической ракеты, «Искандер» − ракета малой дальности. В марте ведущий российского государственного телевидения хвастался, что Россия может превратить Соединенные Штаты в «радиоактивный пепел».

· Политик из Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева попросила прокурора пересмотреть выборы мэра 14 сентября.

Кандидатуре социального политика Дмитриевой против действующего мэра избирательная комиссия могла еще много месяцев назад помешать с помощью избирательного законодательства. Дмитриева сейчас указывает на то, что число отданных голосов на выборах мэра на 344 тысячи больше, чем на муниципальных выборах, которые состоялись одновременно. Дмитриева предполагает, что мэру впоследствии были приписаны голоса так называемых "мертвых душ" – то есть избирателей, которые существуют только в списках или которые не пришли голосовать. Эксперты охарактеризовали фальсификации выборов в Петербурге как "беспрецедентные".

Национальный праздник в день рождения Путина

· Российская счетная палата установила, что в России более 115 тысяч детей-сирот не получили обещанного государством жилья.

Согласно российскому законодательству, все сироты по достижению совершеннолетия, когда они покидают детский дом, должны получить квартиру. Тем не менее, большинству детей власти не предлагают никакого жилья. Только в прошлом году, 11 400 детей-сирот попали в список претендентов на квартиру.

· Московский городской суд продлил домашний арест одного из самых богатых людей в России, Владимира Евтушенкова.

Евтушенков не занимался политикой, как раньше олигарх Михаил Ходорковский, и не был в оппозиции к правительству. В этом отношении, действия прокуратуры, которая расследует отмывание денег и приватизацию при серьезных нарушениях закона, не имеют политических оснований. Предположительно, речь идет о перераспределении состояния с помощью правоохранительных органов: государственный нефтяной гигант Роснефть, по слухам, заинтересовалась нефтяной компанией Башнефть, которая на 80 процентов принадлежит Евтушенкову. До сих пор Евтушенков не хотел ничего продавать. Суд недавно увеличил давление на него, заблокировав акции Башнефти.

Во время летних каникул парламента депутаты придумали новые инициативы. Они требуют:

· переименования службы внутренней разведки из ФСБ обратно в КГБ;

· запрета на использование нерусских слов в рекламе;

· покраски Кремля в белый цвет, как символа «верховенства моральных норм и нравственности в повседневной жизни граждан и правителей»;

· запрета западной опасной для здоровья обуви, например, туфель на каблуках или мокасин;

· поправки в Конституцию, которая освобождает Россию от верховенства международного права;

· запрета на работу в государственных службах для граждан, имеющих родственников за границей;

· введения национального праздника в день рождения Владимира Путина;

· нового дизайна 100-рублевой купюры, так как на существующей видны половые органы статуи Аполлона на здании Большого театра;

· и введения «политических информационных часов» и «военно-патриотического воспитания» в школах.

Источники: Аргументы и Факты, Газета.Ru, Коммерсант, Moscow Times, Независимая Газета, Ведомости.