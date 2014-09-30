Лидеру КНДР сделали операцию на ногах

Лидер КНДР Ким Чен Ын находится на лечении в госпитале Bonghwa Clinic в Пхеньяне.

Как пишет "Чосон ильбо" со ссылкой на источник, в середине сентября он перенес операцию на щиколотках, передает ТСН.ua.

"Я слышал, что Ким Чен Ын получил травму правой лодыжки в июне во время инспекций. В итоге - у него травма обеих лодыжек", - сообщает издание.

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Западные СМИ отметили, как во время одной из церемоний в Пхеньяне лидер КНДР заметно хромал.

Международные эксперты считают, что помимо возможных проблем со здоровьем Ким Чен Ын может временно избегать появлений на публике из-за неспокойной обстановки в Пхеньяне.

Ранее сообщалось, что глава МИД КНДР во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН предложил воссоединить Северную и Южную Корею.