На телевидении КНДР показали прихрамывающего Ким Чен Ына

Об этом сообщило японское агентство Radio Press, которое ведет перехват и анализ передач средств массовой информации КНДР.

Сюжет, показанный 25 сентября, сопровождался словами диктора о том, что "маршал, несмотря на нездоровье, продолжает, как поток пламени, идти по пути руководства народом". Сообщалось также, что эта запись была сделана в июле.

Как пишет ИТАР-ТАСС, демонстрация какого-либо нездоровья лидера КНДР крайне необычна для пхеньянских средств массовой информации.

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В Токио обращают также внимание на то, что Ким Чен Ын отсутствовал на состоявшейся 25 сентября сессии Верховного народного собрания (парламента) КНДР.