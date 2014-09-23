КНДР провела серию пусков ракет, способных нести ядерные боеголовки

В КНДР ведется разработка новых ракет, способных нести тактическое ядерное оружие. Об этом сообщила газета "Чунан ильбо".

По данным разведывательных служб Республики Корея (РК), которые приводит издание, начиная с 14 августа текущего года КНДР осуществила серию испытательных пусков новой ракеты малой дальности KN-10. В Сеуле полагают, что новая система способна нести ядерные боеголовки, сообщает ИТАР-ТАСС.

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"Изучив скорости полета запущенных ракет и их траектории, мы пришли к заключению, что трижды испытанная в прошлом месяце система представляет собой новую разработку, - заявил газете источник в правительстве РК. - Основываясь на выводах аналитиков и другой разведывательной информации, мы пришли к выводу, что ракеты предназначены для доставки тактических ядерных вооружений".

"Новые ракеты имеют дальность до 200 км, - отметил источник. - Хотя (КНДР) уже имеет системы с такой дальностью, они разрабатывают новые ракеты, чтобы иметь более мощные вооружения".

Уже сейчас их 300-миллиметровые ракеты способны уничтожать крупные военные цели на территории РК, включая Пхёнтхэк, куда к 2016 году будут передислоцированы основные американские военные базы, констатирует газета.

Как полагают южнокорейские разведывательные службы, разработка в КНДР новых тактических ракет ведется с 2010 года.