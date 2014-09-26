Reuters: Вероятно, ЕС оставит санкции против России в силе

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой источник в дипломатических кругах.

"Для меня результат анализа таков: обстановка еще не подходящая, чтобы менять курс", - сказал дипломат ЕС перед заседанием послов ЕС.

Для того чтобы отменить какую-либо санкцию, потребуется полное единодушие, а его вряд ли удастся достигнуть, сказал другой дипломат.

"Среди послов ЕС нет консенсуса в отношении отмены санкций. Еще просто слишком рано судить о развитии ситуации", - сказал он.

Третий дипломат, выступающий в пользу менее жестких мер в отношении Москвы, согласился с тем, что пока нет единого мнения о смягчении санкций.

Читайте такжеForbes: Частичные санкции не остановят РоссиюЕще один дипломат из страны ЕС, поддерживающей санкции, сказал, что пока нет доказательств того, что Россия прекратила поддержку сепаратистов на востоке Украины.

"Санкции оказывают влияние, и, кроме того, важно, что ЕС сохраняет свою единую позицию и продолжает давление на Москву", - сказал он.

В то же время, по словам дипломатов, в ЕС нет желания усиливать санкции против России.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе представитель главы европейской дипломатии Кэтрин Эштон заявила о готовности ЕС пересмотреть санкции против РФ в случае реального прекращения огня на Донбассе.