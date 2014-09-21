Ходорковский заявил о готовности стать президентом России

Об этом он сказал в ходе открытого для публики интервью с ним в рамках фестиваля, посвященного 70-летию газеты "Монд" в Париже, передает Русская служба Би-Би-Си.

Ходорковский сказал, что Россия нуждается в конституционной реформе, главным в которой является перераспределение президентской власти в пользу суда, парламента и гражданского общества.

Читайте такжеВ России требуют заблокировать сайт Ходорковского из-за призыва протестовать против войны - СМИ"Я бы не проявлял интереса к президентскому посту, если бы Россия развивалась нормально", - подчеркнул он.

"Но я готов стать президентом, если это потребуется для того, чтобы пережить кризис и провести конституционную реформу", - отметил Ходорковский.

Читайте такжеНикакие экономические санкции сегодня не остановят путинскую Россию - Ходорковский Справка. Ходорковский в конце 90-х - начале 2000-х считался богатейшим бизнесменом России, однако попал в немилость к Кремлю, был осужден по обвинениям в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов и провел 10 лет в тюрьме.