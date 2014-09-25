Встреча Порошенко и Путина может состояться в течение трех недель

15:59, 25 сентября 2014
Политика
1 0

Порошенко заявляет, что в течение трех недель в Европе может состояться его встреча с президентом РФ.

REUTERS

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в течение трех недель у него может состояться встреча с президентом России Владимиром Путиным, и не исключает двусторонних консультаций с ним.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции.

«Я думаю, что в течение трех недель у нас состоится встреча с Владимиром Владимировичем (Путиным - УНИАН)», - отметил Порошенко.

Читайте такжеПорошенко уверен, что самая опасная часть войны уже в прошлом

По его словам, встреча будет в многостороннем формате, но на мероприятии не исключается проведение двусторонних консультаций. 

«И она (встреча) состоится в Европе, предварительные договоренности по этому поводу уже есть. От чего это будет зависеть? От успешности реализации мирного плана. Какой это будет формат? Будет это формат нормандский, или формат женевский, или другой - это также зависит от обстоятельств», - сообщил президент Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter