Азербайджан просит ООН подтвердить его право на Нагорный Карабах

Баку внес проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Положение на оккупированных территориях Азербайджана», в котором просит подтвердить свои территориальные границы и право на Нагорный Карабах, передает Газета.ru.

«Генеральная Ассамблея вновь заявляет, что ни одно государство не должно признавать законной ситуацию, сложившуюся в результате оккупации территорий Азербайджанской Республики, и не должно содействовать или способствовать сохранению этой ситуации», - говорится в проекте документа.

В нем подчеркивается необходимость «немедленного, полного и безоговорочного вывода всех армянских сил со всех оккупированных территорий Азербайджанской Республики».

Начало карабахскому конфликту было положено в 1988 году, когда населенный преимущественно армянами Нагорный Карабах заявил о своем выходе из состава Азербайджана. 10 декабря 1991 года, всего за несколько дней до официального распада Советского Союза, в Нагорном Карабахе состоялся референдум, на котором подавляющее большинство населения - 99,89% - высказалось за полную независимость от Азербайджана.

После этого начались широкомасштабные боевые действия, в результате которых Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими к нему семью районами.