В РФ завышен процент населения, поддерживающий политику Путина - российский политолог

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила российский политолог, доктор исторических наук Елена Галина сегодня в Одесском кризисном медиацентре на пресс-конференции по скайпу.

«Этой пропорции - 84% населения, которое послушно поддерживает Путина, не существует», - сказала Галкина, пояснив, что данное предположение сделано после Марша мира, состоявшегося в Москве 21 сентября.

По ее словам, она была на марше и видела людей, пришедших продемонстрировать свою гражданскую позицию.

«Эти люди были из спальных районов, они вышли из метро. Многие из них раньше на митинги не приходили, многие пришли на шествие в первый раз. У них не было символики, каких-то знаков отличия, флагов. Они очень серьезно стояли. Они объясняли новым знакомым, почему пришли. Например, один рассказывал о родственнице в Крыму, которая поддержала референдум, а теперь жалеет об этом. То есть, расширяется социальная база этих митингов. Стали задумываться над безумной политикой государства», - сказала Галкина.

Она также отметила, что реальное количество собравшихся на акцию протеста могут определить только те, кто был в вертолете, летавшем над головами людей. Количество участников «было огромным и такое количество людей ранее не собиралось», отметила политолог.

Она добавила, что знает людей, которые опоздали на марш минут на 40, «через рамку прошли еще не все», но вновь прибывших уже не пускали, так как опасались, что колонна не успеет полностью пройти за обозначенное властями время.

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По наблюдениям Галкиной, 21 сентября на Марш мира собралось людей в 2 раза больше, чем на аналогичную акцию в Москве 15 марта.

Политолог поставила под сомнение официальную статистику, согласно которой более 80% граждан поддерживают Путина.

«Во время соцопросов человек, которому задают вопрос, как правило, отвечает не то, что думает, а то, что от него хотят услышать», - сказала Галкина.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Москве несколько десятков тысяч россиян приняли участие в Марше мира против агрессии России в Украине.