Парламент Румынии отклонил вотум недоверия правительству
23:16, 22 сентября 2014Мир
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Румынский парламент отклонил вотум недоверия правительству во главе с лидером Социал-демократической партии Виктором Понтой, инициированный оппозицией.
Парламент Румынии отклонил вотум недоверия правительству / edu-news.ro
Сообщается, что для отставки Кабинета было необходимо 288 голосов, однако его поддержали только 154 депутата, передает Газета.ги.
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Оппозиция обвиняет премьера в попытке сфальсифицировать президентские выборы, которые пройдут в ноябре.
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