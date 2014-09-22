Парламент Румынии отклонил вотум недоверия правительству

Сообщается, что для отставки Кабинета было необходимо 288 голосов, однако его поддержали только 154 депутата, передает Газета.ги.

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Оппозиция обвиняет премьера в попытке сфальсифицировать президентские выборы, которые пройдут в ноябре.