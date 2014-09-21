В Москве собираются на 50-тысячный "Марш мира" против агрессии России в Украине

Об этом УНИАН сообщили организаторы акции.

«Мы предполагаем, что в Москве в Марше примет участие не меньше 50 тыс. человек. Этот Марш станет естественным продолжением и развитием Марша мира, прошедшего в Москве 15 марта», - сказали организаторы.

Участники акции намерены потребовать прекращения безответственной агрессивной политики российских властей.

Читайте такжеИзраильтяне устроили цепь мира в поддержку Украины (фото, видео) «Эта политика не только принесла войну на землю Украины, стоила жизни уже тысячам украинцев и россиян. На украинской земле погибают и попадают в плен военнослужащие российской армии, в том числе срочной службы; это уже прямое, незакамуфлированное военное вторжение, которому нет оправдания», - говорится в сообщении.

Мария Рябикова - чемпионка мира и Европы по парашютному виду спорта - скайсерфингу. #НетВойне#МаршМира ☮ pic.twitter.com/ONfXq9bg8e — Марш Мира (@marshmira) September 20, 2014

Подчеркивается, что политика России ведёт к нарастанию фашистских тенденций в стране, изоляции России в мире, тяжёлым экономическим последствиям, основное бремя которых россиянам всем ещё предстоит пережить. Также констатируется, что такая политика властей сопровождается усилением политических репрессий внутри России, дальнейшим ограничением прав и свобод российских граждан.

«Даже если сейчас безумное давление циничной и лживой государственной пропаганды войны и ненависти временно оставляет нас в меньшинстве, правда на нашей стороне. Но нас и сегодня много. И наш голос снова будет громким. Мы хотим, чтобы он был услышан. Мы против войны!», - подчеркнули организаторы акции.

Читайте такжеВ Китае прошла акция в поддержку Украины (фоторепортаж)Марш пройдет в центре Москвы по маршруту от Пушкинской площади (Страстного бульвара) по бульварам, затем по проспекту Академика Сахарова до пересечения с Садовым кольцом. Начало движения колонны в 16.00 по киевскому времени.

Мероприятие было официально согласовано с мэрией Москвы:

Аналогичные мероприятия планируется провести и в других городах России – Санкт-Петербурге, Воронеже, Перми и других, однако в данных случаях акции не согласованы с местными властями.

Как сообщал УНИАН, накануне мероприятия российские СМИ распространили сообщение об отмене "Марша мира". Однако, как отметили организаторы акции, это было сделано для того, чтобы на него пришло меньше людей.