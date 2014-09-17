Выборы в России: в Петербурге десять кандидатов набрали больше 100% голосов

Об этом заявил глава Центризбиркома РФ Владимир Чуров в эфире «Русской службы новостей». По словам Чурова, однотипные нарушения в протоколах могут быть либо ошибкой, либо преступлением, и в этом должен разбираться суд.

«При тотальной проверке всех протоколов Петербурга мы обнаружили 10 протоколов, где содержатся неверные данные. Это 351-й округ «Светлановское», где один кандидат набрал 105 процентов. Такая же картина в 791 муниципальном округе «Дачное», в 416-м «Академическое», в 490-м «Прометей», в 468 муниципальном округе 21, в 1489 «Окервиль», в 398 «Сосновское», в 1907 «Юнтолово», в 260 «Шувалово-Озерки», в 186 «Петровский», - сказал он.

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По словам Чурова, у суда будет возможность просмотреть видеозаписи выборов, так как почти на всех участках стояли видеокамеры. Глава ЦИК добавил, что нарушители закона могут понести ответственность вплоть до уголовной.

Единый день голосования в России прошёл 14 сентября. Также в этот день оккупационные власти провели непризнанные миром выборы в Крыму.