В Косово арестовали 15 имамов

Власти Косово сообщили Радио Свобода, что среди арестованных - имам крупнейшей мечети Приштины (столица Косово - ред.) Шефкет Красничи и имамы мечетей в Митровице, Печи и других городах. Также арестовали Фауда Рамичи - лидера движения «Исламское единство», мусульманской организации, которая придерживается жесткой линии, преобразованной в политическую партию.

Читайте такжеВ Украину из Косово для подкрепления сил АТО вернутся еще сто миротворцевЗадержанным предъявили обвинения в том, что они представляют угрозу конституционному строю и безопасности Косово.

В августе в Косове были арестованы 40 человек по подозрению в причастности к вербовке молодых людей в ряды радикальных исламских группировок