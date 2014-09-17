В Косово арестовали 15 имамов
17:49, 17 сентября 2014Мир
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В Косово арестовали 15 влиятельных мусульманских священнослужителей в рамках операции против вербовки в ряды радикальной группировки «Исламское государство» и организации «Фронт Аль-Нусра» - сирийского подразделения «Аль-Каиды».
В Косово арестовали группу имамов
Власти Косово сообщили Радио Свобода, что среди арестованных - имам крупнейшей мечети Приштины (столица Косово - ред.) Шефкет Красничи и имамы мечетей в Митровице, Печи и других городах. Также арестовали Фауда Рамичи - лидера движения «Исламское единство», мусульманской организации, которая придерживается жесткой линии, преобразованной в политическую партию.
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В августе в Косове были арестованы 40 человек по подозрению в причастности к вербовке молодых людей в ряды радикальных исламских группировок
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