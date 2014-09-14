В России избили ведущую оппозиционного канала "Дождь"

Об этом сообщает Дождь.

Вечером двое неизвестных подошли к Ксении, когда она приближалась к своему дому в Милютинском переулке, и нанесли ей более десяти ударов по лицу.

Когда журналистка потеряла сознание, нападавшие сняли с нее сережки и забрали мобильный телефон. По ее словам, преступники при этом ничего не говорили.

Пострадавшая находится в больнице, у нее сотрясение мозга и перелом лицевой кости.

Читайте такжеВ Петербурге из-за проукраинской позиции избили журналиста «Эха Москвы»Ксения является членом избирательной комиссии с правом решающего голоса на участке 64 (45-й избирательный округ, Мещанский район). Четырнадцатого сентября, в день выборов в Мосгордуму, она должна была работать на участке.

В воскресенье ее в больнице допросил следователь.