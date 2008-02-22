Президент Сербии созвал экстренное собрание

Президент Сербии Борис ТАДИЧ созвал экстренное собрание совета по национальной безопасности страны в связи с волнениями в Белграде накануне вечером, передает Газета.ru.

«Насилию нет извинения. Никто не может оправдать то, что случилось вчера», - сказал президент Сербии.

В результате вчерашних беспорядков пострадали 130 человек, повреждены здания 8 посольств, а также магазины и рестораны. Полицией задержано около 200 человек.