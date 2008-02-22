Путин заверил Саакашвили, что Россия не признает Абхазию и Южную Осетию

На встрече президентов Грузии и России в четверг еще раз была зафиксирована принципиальная позиция российской стороны о том, что РФ не собирается признавать независимость конфликтных регионов Грузии.

Об этом заявил грузинским журналистам в Москве глава МИД Грузии Давид БАКРАДЗЕ, комментируя итоги встречи президентов, на которой присутствовал и он в составе грузинской делегации.

"На встрече было заявлено, что РФ не собирается признавать независимость конфликтных регионов Грузии", - сообщил Д.БАКРАДЗЕ и отметил, что на встрече президентов были обсуждены все те вопросы, которые актуальны для отношений двух стран.

Он сообщил, что на уровне президентов уже есть соглашение, что ко второй половине марта возобновится воздушное сообщение и прямые авиарейсы между двумя государствами.

По его словам, президенты также обсудили вопрос возвращения продукции грузинского сельского хозяйства на российский рынок. Как сказал глава МИД, грузинские и российские эксперты будут обсуждать все вопросы, касающиеся этой темы, в том числе технические.

"Есть соглашение по возобновлению почтового сообщения, по изменению визового режима. И все те граждане, которые не смогли получить российские визы, этот вопрос для них будет решен", - сказал Д.БАКРАДЗЕ.

Что касается поддержки Грузии вступления РФ в ВТО, по словам Д.БАКРАДЗЕ, есть хорошие результаты работы экспертных групп в этом направлении и Грузия "готова поддержать Россию при решении нескольких принципиальных вопросов".

Хотя глава МИД воздержался на данном этапе делать конкретные прогнозы по налаживанию совместного контроля грузинской и российской сторон за сухопутными участками грузино-российской границы на территории Абхазии и Южной Осетии, но отметил, что "на этом этапе есть почва для осторожного оптимизма".