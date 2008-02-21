В Белграде уже пострадали 75 человек, избили российских журналистов

В столкновениях на улицах Белграда, в которых участвовали протестующие против независимости Косово, пострадало 60 демонстрантов и 15 полицейских, сообщает Центральная городская станция скорой помощи.

По сообщению местных информационных агентств, группы сербских демонстрантов, участвовавших в митинге "Косово - это Сербия", начали бить витрины магазинов и выносить оттуда товары. Группы хулиганов громят автобусные остановки и мусорные контейнеры.

По сообщению штаба гражданской обороны Белграда, в ходе протестного митинга и демонстрации сербов повреждены не менее восьми автобусов местной транспортной компании.

Как передает РИА Новости, митинг сербов против одностороннего провозглашения независимости Косово начался в Белграде в 18.00 (по киевскому времени). Затем часть участников акции направилась на торжественный молебен в храм Святого Савы, другая, наиболее радикальная часть демонстрантов, отправилась громить посольства стран, поддерживающих независимость Косово.

На данный момент появились сообщения об атаках на диппредставительства Великобритании, Германии, Хорватии, Турции, Бельгии, Боснии и Герцеговины. Также демонстранты закидали камнями ресторан "Макдональдс" и офисы некоторых европейских банков.

В здании Посольства США были подожжены несколько этажей.

Участники беспорядков в Белграде избили российских журналистов - съемочную группу телеканала Russia Today.

Как сообщил продюсер Андрей ФЕДОРОВ, позвонивший в Москву из Белграда, "на нас напала группа штурмовиков - мне нанесли сильный удар по голове, а оператора Андрея ПАВЛОВА сильно били и утащили его в толпу. Сейчас полиция блокировала весь квартал, поставила несколько колец заслонов, применила слезоточивый газ".