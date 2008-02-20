Жириновский устроил драку на предвыборных дебатах

Кандидат в президенты России и лидер ЛДПР Владимир Жириновский подрался во время записи предвыборных дебатов.

Как сообщает «Сити-FM», инцидент произошел сегодня в Москве на студии телеканала «Звезда». Во время записи программы Жириновский набросился на представителя кандидата в президенты Андрея Богданова.

Как сообщили в Демократической партии, лидером которой является Богданов, все началось с оскорблений в адрес Николая Гоца - представителя Богданова. После Жириновский попросил свою охрану подержать оппонента, и уже тогда стал избивать его. Разняли кандидата президента и его жертву охранники телекомпании, сообщаетГазета.ру.