Северно-Атлантический Совет даст оценку ситуации в Косово

В понедельник, 18 февраля, в Брюсселе состоится заседание Северно-Атлантического Совета, на котором планируется дать оценку ситуации в Косово после сегодняшнего провозглашения независимости края.

Об этом говорится в заявлении Генерального секретаря НАТО Яапа де Хооп СХЕФФЕРА, текст которой передан УНИАН.

Генсек НАТО заявил, что Альянс продолжит внимательно следить за ситуацией в Косово. Кроме того, он выразил убеждение в том, что международные миротворческие силы KFOR должны продолжить нести ответственность за безопасность в крае, в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН №1244, если только Совбез не примет другого решения.

“KFOR продолжен обеспечивать безопасность всех граждан Косово, независимо от того, являются ли они представителями большинства, или меньшинства, как и ранее”, - заявил Я. де Хооп СХЕФФЕР.

Он также отметил, что международные миротворческие силы будут отвечать быстро и жестко на «какие-либо попытки возобновить жестокость в Косово».

Генсек НАТО также призывал все заинтересованные стороны к сдержанности.

Как сообщал УНИАН, сегодня парламент Косово одобрил Декларацию о независимости края.

17 ноября, министры иностранных дел ЕС в письменном порядке одобрили направление в Косово полицейской миссии в составе 1800 человек.

Косово пытается получить независимость, начиная с 1999 года, когда край стал находиться под прямой юрисдикцией ООН.

В начале 2007 года специальный посланник ООН по Косово Марти АХТИСААРИ представил план урегулирования ситуации в крае. Этот план предусматривает предоставление независимости Косово с постепенной интеграцией и Косово, и Сербии в ЕС. Против этого плана выступает Сербия, а также Россия, которая считает, что реализация плана относительно Косово будет способствовать усилению сепаратистских настроений и стремлений в других регионах с «замороженными» конфликтами, в частности, таких как Абхазия, Северная Осетия, Приднестровье.