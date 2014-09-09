Российский спутник-шпион взорвался в небе над штатом Колорадо

Как пишет "Дождь" со ссылкой на американскую прессу, инцидент произошел еще неделю назад, но сообщения об этом стали поступать только сейчас.

По данным американских журналистов, инцидент произошел еще 2 сентября в 22:30 по местному времени. Огненный шар наблюдался в центральном Колорадо и южном Вайоминге.

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Спутник-фоторазведчик должен был вернуть снимки на территорию России, но из-за ошибки с торможением в атмосфере промахнулся и стал падать над территорией США. Спутник, скорее всего, самоуничтожился.

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Спутник «Кобальт-М» был запущен в мае. Его масса почти 7 тонн. После активного существования на орбите сателлиты такого типа сбрасывают отснятые пленки в небольших контейнерах, которые приземляются в Оренбургской области.