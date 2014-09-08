Совместные с НАТО учения Sea Breeze-2014 начались в Черном море
20:25, 08 сентября 2014Политика
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В Черном море в понедельник начались совместные трехдневные военные учения Украины и НАТО Sea Breeze-2014.
Начались учения в Черном море
Об этом пишет Громадське со ссылкой на пресс-секретаря СНБО Андрея Лысенко.
По словам Лысенко, учения проводятся для того, чтобы военные могли «обеспечить безопасность судоходной зоны в кризисном регионе». В ежегодных маневрах примут участие семь украинских кораблей, а также пять военных кораблей различных стран НАТО. Учения проходят у юго-западного побережья Украины в связи с тем, что Крым и часть Азовского моря находятся под контролем России.
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Также сообщается, что с 13 до 26 сентября во Львовской области пройдут сухопутные военные учения Украины и стран НАТО Rapid Trident 14.
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