Канада также пообещала новые санкции против России
02:46, 09 сентября 2014Мир
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Министр иностранных дел Канады Джон Бэрд пригрозил ужесточением санкций в отношении России, если на востоке Украины не будет продлено перемирие
Канада также пообещала новые санкции против России / lenta-ua.net
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CTV News.
По его словам, Канада очень скептически относится к готовности России повлиять на деэскалацию конфликта.
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Очевидно, что мы хотим видеть политическое решение кризиса в Украине. Мы хотим политического решения данной ситуации. В случае возникновения новых провокационных действий, Канада будет решительно выступать за введение дополнительных мер", - заявил он после встречи с главой дипломатии ЕС Кэтрин Эштон.
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