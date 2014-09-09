Канада также пообещала новые санкции против России

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CTV News.

По его словам, Канада очень скептически относится к готовности России повлиять на деэскалацию конфликта.

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Очевидно, что мы хотим видеть политическое решение кризиса в Украине. Мы хотим политического решения данной ситуации. В случае возникновения новых провокационных действий, Канада будет решительно выступать за введение дополнительных мер", - заявил он после встречи с главой дипломатии ЕС Кэтрин Эштон.