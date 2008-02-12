Президент РФ Владимир Путин согласился принять участие в саммите НАТО в апреле 2008 г. "Мы получили подтверждение того, что он будет на саммите", - сообщил пресс-секретарь блока Джеймс Аппатураи, передает Reuters.

Саммит НАТО пройдет 2-4 апреля с.г. в Бухаресте. Если В.Путин будет присутствовать на нем, это будет первый случай участия российского президента в саммите блока с 2002 г. По словам Дж.Аппатураи, НАТО и Россия имеют много тем для обсуждения. Данный саммит, считает пресс-секретарь главы НАТО, поможет разъяснить некоторые моменты по вопросам, в которых существуют разногласия.

Поскольку к началу апреля инаугурация нового президента России еще не состоится, В.Путин во время саммита еще будет оставаться главой государства.