Белый дом: США готовят новые санкции против России

По его словам, эти санкции готовятся во взаимодействии с Евросоюзом, который планирует объявить дополнительные ограничительные меры в отношении России в пятницу, передает ВВС Украина.

"Мы работаем над этим во взаимодействии с европейцами", - сказал в четверг г-н Родс.

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"Если Россия обостряет (ситуацию в Украине), мы готовы увеличить наше давление", - сказал он, однако не назвал секторы российской экономики, которых могут коснуться новые санкции.