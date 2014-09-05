Белый дом: США готовят новые санкции против России
02:14, 05 сентября 2014Мир
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США готовят новые санкции против России в связи с кризисом в Украине, заявил представитель Белого дома, советник президента Барака Обамы по вопросам безопасности Бен Родс.
США готовят новые санкции в отношении России/ zr.ru
По его словам, эти санкции готовятся во взаимодействии с Евросоюзом, который планирует объявить дополнительные ограничительные меры в отношении России в пятницу, передает ВВС Украина.
"Мы работаем над этим во взаимодействии с европейцами", - сказал в четверг г-н Родс.
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"Если Россия обостряет (ситуацию в Украине), мы готовы увеличить наше давление", - сказал он, однако не назвал секторы российской экономики, которых могут коснуться новые санкции.
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