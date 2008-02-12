Путин подписался под отказом от украинских РЛС

Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН подписал федеральный закон «О денонсации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о средствах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства», которые расположены в Севастополе и Мукачево.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

Федеральный закон принят Государственной думой 25 января 2008 года и одобрен Советом Федерации 30 января 2008 года.

Как сообщал УНИАН, 25 января глава Комитета по делам СНГ Алексей ОСТРОВСКИЙ, выступая на пленарном заседании Госдумы, отметил, что выполнение этого соглашения сыграло значительную роль в обеспечении стратегической стабильности и ракетно-ядерного паритета в мире. Однако технические ресурсы объектов систем предупреждения, расположенных на территории Украины (узлы Мукачево и Севастополь), по данным комитета, истекли еще в 2005 году, и их дальнейший вклад в решение поставленных задач является минимальным.

Депутат также отметил, что ситуация с узлами Мукачево и Севастополь усугубляется практическим самоустранением украинской стороны от выполнения своих обязательств по поддержанию их постоянной готовности. Эти обстоятельства вынудили российскую сторону к поиску альтернативных решений, наиболее адекватным из которых представляется отказ от дальнейшего использования Россией узлов Мукачево и Севастополь и, соответственно, денонсирование межправительственного соглашения.

В комитете поясняют, что решение о денонсировании не противоречит законодательству России: положение договора предусматривает начало такой процедуры любой стороной с уведомлением за 12 месяцев. Таким образом, соглашение перестанет действовать в соответствии с указанным сроком. «Выход России из указанного соглашения отнюдь не означает свертывание военно-технического сотрудничества России с Украиной, - отметил председатель комитета. - Свидетельством тому является соглашение между двумя странами о продлении срока эксплуатации находящегося в России на боевом дежурстве одного из ракетных комплексов, головной разработчик которого ныне базируется на территории Украины».

Справка УНИАН. Украинские РЛС СПРН в Севастополе и Мукачево являются собственностью Украины и позволяют засекать пуски ракет на дальности до 1,5 тыс. км. В соответствии с российско-украинским соглашением, информация с этих РЛС, ведущих наблюдение за космическим пространством над Центральной и Южной Европой, а также Средиземноморьем, поступает на центральный командный пункт Спутниковой системы противоракетного наблюдения (Солнечногорск) Космических войск РФ. Украина получала от Российской Федерации компенсацию за эти станции в размере 0,84 млн. долл., а затраты на содержание и эксплуатацию двух узлов, составляют 4,4 млн. долл. в год. Вследствие этого, выплаты российской стороны покрывали только 19% от потребности.

В феврале 2005 г. Министерство обороны Украины потребовало от России увеличить оплату, но Москва отказалась, напомнив, что соглашение 1992 г. заключалось на 15 лет. Распоряжением Кабинета министров №388Р узлы СПРН переданы из подчинения Министерства обороны в сферу управления НКАУ.