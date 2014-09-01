Расмуссен: НАТО может создать центр военного обучения в Грузии

Об этом сообщил генсек Альянса Андерс Фог Расмуссен на пресс-конференции накануне саммита НАТО в Уэльсе, передает "ЕвроПравда".

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"Мы намерены улучшить способность грузинских вооруженных сил взаимодействовать с натовскими вооруженными силами, включая участие Грузии в учениях НАТО. Возможно, военные учения могут быть организованы в Грузии, особенно с целью привлечь к участию в таких учениях партнеров НАТО", - сказал он.

"Мы рассматриваем возможность создания центра военного обучения в Грузии с целью привлечь партнеров НАТО", - заявил Андерс Фог Расмуссен.

Отметим, по словам премьер-министра Грузии, 80% населения страны поддерживают вступление страны в ЕС и НАТО.