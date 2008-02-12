Взрыв в Сиднее: эвакуировали более тысячи человек

Более тысячи человек были эвакуированы в результате взрыва, прогремевшего сегодня в торговом центре австралийского города Сидней.

Как передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителя полиции Джона ЛЬЮИСА, причиной взрыва стало замыкание в электропроводке на подстанции, расположенной в подвальном помещении, вследствие чего огонь охватил большую часть здания. "Раздраженные клиенты неохотно покидали магазины, - сказал Дж.ЛЬЮИС, - Многие полагали, что в здании проводятся учебные занятия и всячески сопротивлялись эвакуации".

В настоящее время на месте происшествия работают аварийно-спасательные службы. Сведения о пострадавших пока не поступали.